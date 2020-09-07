Южноуральцы за несколько дней отдали аферистам полтора миллиона рублей

Жители Челябинской области, несмотря на все предупреждения полицейских, продолжают поддаваться на уловки мошенников. За несколько дней пять горожан перевели на счета мошенников полтора миллиона рублей.

Жертвами аферистов стали 33-летняя и 37-летняя жительницы областного центра.

«Схема преступления одна из самых распространенных. Потерпевшим позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения хищения денежных средств звонившие узнали у доверчивых граждан всю необходимую им информацию, и впоследствии похитили с банковских карт заявительниц, денежные средства в общей сумме около 450 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинска Любовь Гайнулина.

Точно на такую же «удочку» попались еще два жителя Челябинска, которые лишились 400 тысяч рублей.

Жертвой других аферистов стала пенсионерка. Звонивший сообщил, что ей полагается денежная компенсация в сумме более одного миллиона рублей за оказанные ранее некачественные услуги, но для их получения необходимо произвести несколько денежных переводов на указанные им расчетные счета и абонентские номера. Таким образом, потерпевшая перечислила мошенникам около 650 000 рублей.

Жители Магнитогорска такие же доверчивые, как и челябинцы. Два человека лишились денежных средств в размере более 220000 рублей.

В дежурные части отделов полиции «Ленинский и «Орджоникидзевский» обратились 39-летний и 72-летняя жители города. Один из потерпевших пояснил, что ему поступил звонок от сотрудников службы безопасности банка.

«Неизвестные довели информацию о том, что осуществляется несанкционированное списание денежных средств и для того, чтобы предотвратить хищение, им необходимо знать номер банковской карты, секретный код и коды безопасности, приходящие в смс-сообщениях. Продиктовав конфиденциальную информацию, магнитогорец лишился 116000 рублей», - сообщила официальный представитель УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Вторая потерпевшая рассказала о том, что ей также поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка, который рассказал, что необходимо защитить денежные средства от мошенников, для этого все имеющиеся на счете деньги нужно снять и положить на указанный им счет. Потерпевшая сняла свои накопления и перевела мошенникам. В результате чего лишилась более 104000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых. При поступлении подобного рода звонков, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств – обращаться в полицию.

Помните, что мошенникам не важен ваш статус, пол и возраст, единственное, что для них важно - это получить доступ к Вашим счетам, который возможен только при наличии кодов и информации из смс-сообщений.