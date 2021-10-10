Южноуралец погиб в авиакатастрофе в Татарстане

Уроженец Челябинской области погиб в авиационной катастрофе в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан.

Как сообщает пресс-служба правительства РТ, падение легкомоторного самолета L-410, на котором находилось 22 человека, произошло 10 октября в Мензелинском районе Республики Татарстан (сообщение поступило в 9 часов 11 минут). На борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа.

«В 9.05 часов сегодня самолет взлетел, на высоте 70 метров пилоты доложили, что один двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку, - рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, побывавший на месте трагедии. - Как мы видим, полет длился недолго, они уходили налево – так как впереди были населенные пункты. Но высота не позволила, так как в этом месте, где мы сейчас стоим, был автомобиль «Газель», и самолет крылом задел его. Самолет перевернулся».

В результате крушения погибло 16 человек, в том числе девять татарстанцев, четыре жителя Башкортостана, два - Удмуртии и один - Челябинской области.

Пострадало шесть человек, в том числе два человека из Башкортостана, по одному из Марий Эл, Ульяновский области, Удмуртии и Кировской области.

Четверо пострадавших находятся в больнице Набережных Челнов, одного санитарной авиацией доставили в Казань, еще одни человек также находится на пути в медицинское учреждение. То есть всем, кто остался жив, оказывается медицинская помощь, все, что необходимо для сохранения их жизней, предпринимается».

Рустам Минниханов подписал Указ об объявлении 11 октября 2021 года днем траура в связи с авиационной катастрофой.

«Моим указом создан штаб во главе с Премьер-министром РТ. Семьям погибших будет оказана материальная помощь, а также содействие в организации похорон. Республика окажет помощь этим семьям. Еще раз хочу принести самые искренние соболезнования близким и родным погибших. Это большая трагедия», - сказал Рустам Минниханов.