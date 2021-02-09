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Южноуралец пойдет под суд за покупку 12 соток земли за 30 тыс руб

В Увельском районе мужчина предстанет перед судом за обман при покупке арендованного земельного участка. Сначала он оформил там несуществующий гараж, чтобы выкупить землю без торгов. А после предложил матери-пенсионерке приобрести участок за 10% от кадастровой стоимости.

Следствие установило, что в 2016 году мужчина являлся арендатором земельного участка площадью 1217,0 квадратных метров в поселке Увельский с разрешенным видом использования, то есть для строительства жилья.

Мужчина же захотел получить землю, стоимость которой составляла почти 291 тысяча рублей, по льготной цене. Для этого он изготовил и подписал декларацию о том, что на участке в 2015 году якобы был построен гараж. При наличии объекта недвижимого имущества южноуралец мог получить этот участок без торгов.

Но он пошел дальше, оформив гараж на свою мать, так как пенсионеры могут приобрести землю по льготной цене. Женщина, не зная о планах сына, пошла в администрацию с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка по льготной цене – 28 тысяч рублей.

Таким образом, ущерб администрации Увельского района составил 263 тысячи рублей.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, администрация района направила в суд иск с требованием о взыскании суммы причиненного ущерба.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), в связи с чем дело направили в суд.