В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах

За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные

Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине

Уроженец Челябинской области подозревается в убийстве 22-летнего жителя Воронежской области. Ему не понравилось, что у того громко играет музыка в машине. Парень от полученных травм скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла в поселке Панино Воронежской области. Компания молодых людей проводила время на улице. При этом в припаркованном рядом с ними автомобиле звучала музыка. В это время из близлежащего дома вышел 38-летний мужчина, который, высказывая недовольство происходящим, нанес 22-летнему местному жителю удар металлическим предметом по голове, от которого последний скончался на месте преступления.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате внутричерепной травмы головы. Во взаимодействии следователей СК России и сотрудников полиции подозреваемый задержан, в отношении него судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина оказался уроженцем Челябинской области», - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Южноуральцу грозит до 15 лет лишения свободы.