Южноуральские огнеборцы продолжают бить тревогу из-за роста числа пожаров

Число пожаров в Челябинской области продолжает расти. С начала года их произошло уже больше 110. В огне погибли восемь человек и девять пострадали. Многие семьи остались без крыши над головой. В связи с непростой обстановкой, огнеборцы Южного Урала, вооружившись памятками о правилах пожарной безопасности, отправились в гости к жителям Челябинской области.

В Магнитогорске хоть и обстановка не такая печальная, как в целом по региону, огнеборцы все же отправились на беседу с семьями. Местом для обучения выбрали садовые товарищества, в которых люди проживают постоянно и частный сектор.

«У нас часто пожары происходят именно в садовых товариществах, как правило, горят бани. Печь неисправна или построена с нарушением, допустили перегрев печи – это главные причины пожаров на данных территориях. Кроме того, печи стоит и в садовых домах – ими и отапливают жилую территорию», - рассказывает начальник 25-ой пожарно-спасательной части Вячеслав Тараненко.

Одни из последних пожаров, лишивших многодетную семью из Троицкого района крыши над головой, произошел поздно вечером пятого января. Из - за неисправной электропроводки сгорел дом, сарай и баня. Сейчас местные власти погорельцам оказывают помощь в восстановлении документов, предоставления предметов первой необходимости, одежды. Решается вопрос о выделении жилья из маневренного фонда. Лишь по счастливой случайности на этом пожаре никто не погиб и не пострадал.

О правилах пожарной безопасности рассказали жителям всех районов города, также обучения прошли в Верхнеуральском, Нагайбакском, Кизильском и Агаповском муниципальных районах. Обучение правилам пожарной безопасности будет проходить до окончания новогодних каникул.

Фото: Магнитогорский пожарно-спасательный гарнизон