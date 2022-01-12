Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции помогли вернуться домой 12-летней школьнице. Она заблудилась и из-за проблем с телефоном не могла позвонить маме.

В линейный пункт полиции на станции Чебаркуль обратился местный житель, сообщивший о пропаже своей несовершеннолетней дочери, которая должна была приехать на вокзал Чебаркуля электропоездом, но в назначенное время не прибыла.

«Получив сообщение, транспортные полицейские незамедлительно приступили к розыску девочки. Проверка показала, что школьница в этот день около 18 часов вечера решила поехать в Чебаркуль на работу к своей матери. Девочка села в электропоезд «Челябинск – Златоуст» на остановочном пункте Каширинский. Во время пути ребенок отвлекся и пропустил свою остановку, которая длится около двух минут. Поняв это, девочка решила выйти на станции в Миассе, что в 20 километрах от Чебаркуля», - сообщили в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Оказавшись в Миассе, школьница попыталась позвонить маме, но из-за проблем с телефоном не смогла этого сделать. Зная телефонный номер мамы наизусть, девочка обратилась к прохожим с просьбой сделать звонок, во время которого и объяснила родителям, где находится. Сотрудники транспортной полиции Чебаркуля, в свою очередь, связались с неравнодушными гражданами, которые помогли девочке, с просьбой отвести ребенка на вокзал, где бы она дожидалась помощи. Потом туда приехали полицейские и забрали девочку. Сейчас она находится дома.