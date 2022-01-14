Южноуральские полицейские помогли водителю и пассажирам, которые замерзали на трассе

На 75 километре автодороги Магнитогорск-Южноуральск (Челябинская область) у водителя сломалась машина. Все автомобилисты проезжали мимо, не желая оказать помощь. На выручку пришел экипаж ДПС.

На автодороге в 25-ти градусный мороз из-за неисправности транспортного средства на 75 километре автодороги Магнитогорск-Южноуральск водителю пришлось остановить автомобиль и включить аварийную сигнализацию.

В машине находились еще четыре пассажира, в том числе десятилетний ребенок. Известно, что это были попутчики, а магнитогорец ехал к жене.

Другие участники дорожного движения проезжали мимо, не желая оказать помощь. На выручку пришел экипаж ДПС.

«Выяснив, что транспортное средство неисправно и устранить неполадку без помощи специалистов не получится, старшие инспекторы полка ДПС УГИБДД ГУ МВД области Алексей Зимин и Андрей Мартыненко помогли пассажирам добраться до ближайшего населенного пункта, пересадив их в попутный транспорт. Пригласив водителя сломанной автомашины в патрульный автомобиль, полицейские вызвали эвакуатор и до его прибытия оставались на месте», - рассказали в региональном полицейском главке.

Житель Магнитогорска выразил огромную благодарность сотрудникам полиции, оказавшим ему помощь в трудной ситуации.