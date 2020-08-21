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Южноуральские полицейские просят оказать помощь в поиске пропавшей женщины

Происшествия
Сегодня, 11:31
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Полицейские Челябинской области оказывают содействие коллегам из Забайкальского края в розыске без вести пропавшей женщины.

Управление уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю разыскивается без вести пропавшая Резинкина Марина Владимировна, 1989 года рождения, которая 18 июня 2020 года ушла из дома, и до настоящего времени ее нахождение не установлено.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 155-160 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Речь невнятная, картавит. Имеет психическое расстройство.

Была одета: футболка фиолетовая с белой надписью на груди, трико домашнее белого цвета с изображением звезд и месяцев синего цвета, кеды коричнево-белого цвета.

Особая примета: правый глаз косит вправо.

Известно, что разыскиваемая стремилась уехать попутным транспортом в Амурскую область, где ранее проживала в поселке городского типа Ерофей Павлович, однако в пространстве не ориентируется.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, просим сообщить об этом по телефону УМВД России по Забайкальскому краю 8(302-2) 23-57-08 либо 102.

 

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