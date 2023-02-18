Южноуральские полицейские задержали дуэт угонщиков

В Челябинской области полицейские задержали угонщиков автомобилей в Тюмени, Кургане и Челябинске. Один из задержанных имеет более десятка судимостей за совершенные угоны автотранспорта.

Под Златоустом сотрудниками ГИБДД был задержан 29-летний пьяный водитель «Тойоты Королла». Стражи порядка выяснили, что автомобиль был угнан в Челябинске.

«Мужчина проживает в Тюмени и ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе более десяти раз за совершение угонов. В 2021 году он был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде будучи при этом подвергнутым административному наказанию», - рассказали в региональном полицейском главке.

Правоохранителями также был задержан и 29-летний пассажир «Тойоты», тоже житель Тюмени. Мужчину доставили в Челябинск, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативники установили, что злоумышленники сперва угнали «Хонду» в Тюменской области, на которой доехали до Курганской области. Здесь они также похитил ВАЗ пятой модели, на котором приехали в Челябинск. За совершение угона группой лиц попредварительном сговору законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.