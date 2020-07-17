Южноуральские полицейские задержали мошенников из Свердловской области, которые похитили деньги с сотни банковских карт

Главным следственным управлением ГУ МВД области расследуется уголовное дело по фактам серии кражи денежных средств с банковских карт. Задержаны подозреваемые – жители Свердловской области. Установлено, что на их счету более ста похищений.

На след мошенников удалось выйти после обращения в полицию жительницы Магнитогорска. Она сообщила, что с ее банковской карты было снято 16 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники отделения по расследованию преступлений с применением IT-технологий управления уголовного розыска ГУ МВД области и магнитогорского Управления МВД в Свердловской области задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые местные жители.

«Задержанные пояснили, что в одном из мессенджеров у неизвестного лица приобрели реквизиты банковской карты. Данные карты они вводили в интернет-магазинах и тем самым похищали денежные средства, заказывая себе товары и услуги. В ходе обысков изъяты множество сим-карт , банковских карт, сотовые телефоны, компьютеры», - сообщили в главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к совершению более 100 аналогичных преступлений, ущерб по которым устанавливается.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому − подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание лица, указавшего реквизиты банковской карты потерпевшей.