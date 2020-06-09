За долги перед работниками и энергетиками в отношении руководителя ЖКХ возбуждено уголовное дело

В отношении руководителя МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ» (Аргаяшский район, Челябинская область) возбуждено уголовное дело. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью второй статьи 315 Уголовного кодекса РФ - «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В отношении МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ» в Аргаяшском отделе судебных приставов ведется ряд исполнительных производств. В их числе – взыскание заработной платы в пользу работника в размере 115,5 тысяч рублей, а также шесть производств – в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса на общую сумму порядка 720 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, в пользу ресурсоснабжающих организаций уже взыскано около 670 тысяч рублей, а также пять тысяч рублей заработной платы. Для этого было ограничено движение денежных средств через кассу организации и заблокирован счет коммунального хозяйства. Директор МУ был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности.

Весь этот период организация вела хозяйственную деятельность, оказывала услуги населению, заключала и исполняла муниципальные контракты, получало доход, который направляла, минуя свой расчетный счет в банке и кассу предприятия, на нужды, не связанные с исполнением решений судов.

Данные факты стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ».