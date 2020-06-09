ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За долги перед работниками и энергетиками в отношении руководителя ЖКХ возбуждено уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 11:56

В отношении руководителя МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ» (Аргаяшский район, Челябинская область) возбуждено уголовное дело. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью второй статьи 315 Уголовного кодекса РФ - «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В отношении МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ» в Аргаяшском отделе судебных приставов ведется ряд исполнительных производств. В их числе – взыскание заработной платы в пользу работника в размере 115,5 тысяч рублей, а также шесть производств – в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса на общую сумму порядка 720 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, в пользу ресурсоснабжающих организаций уже взыскано около 670 тысяч рублей, а также пять тысяч рублей заработной платы. Для этого было ограничено движение денежных средств через кассу организации и заблокирован счет коммунального хозяйства. Директор МУ был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности.
Весь этот период организация вела хозяйственную деятельность, оказывала услуги населению, заключала и исполняла муниципальные контракты, получало доход, который направляла, минуя свой расчетный счет в банке и кассу предприятия, на нужды, не связанные с исполнением решений судов.

Данные факты стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ».

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
05.06.20 18:06
Топ-менеджера «Уралавтодора» отправили в СИЗО
05.06.20 14:34
Подросток из Магнитогорска едва не погибла, пытаясь сделать селфи на крыше поезда
05.06.20 13:32
В Магнитогорске полицейские избили мужчину, который был без медицинской маски
05.06.20 12:25
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
05.06.20 11:44
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
05.06.20 10:54
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
04.06.20 18:00
Изверга из Челябинска, убившего грудного сына из-за громкого плача, отправили в колонию
04.06.20 15:16
Проводника-трансвестита, устроившего дебош в магазине Челябинска, уволили с железной дороги
04.06.20 14:28
Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей
04.06.20 13:32
В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев
Культура
Сегодня, 11:33
С добрым утром, Урал!
Для вас играет Элизбар
Общество
Сегодня, 10:25
Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы
Новости
Сегодня, 12:35
Политика
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
Сегодня, 11:54
Происшествия
Силовики провели обыски у лидера челябинских нацболов
Сегодня, 11:35
Среда обитания
Питьевая вода в Челябинской области не идеальна, но хотя бы без кишечных бактерий и вирусов
Сегодня, 10:33
Происшествия
Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров
Сегодня, 10:13
Происшествия
В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров
Материалы рубрики
Сегодня, 11:54
Происшествия
Силовики провели обыски у лидера челябинских нацболов
Сегодня, 10:33
Происшествия
Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров
Сегодня, 10:13
Происшествия
В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров
Сегодня, 10:05
Происшествия
Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков
Вчера, 12:48
Происшествия
В Челябинске задержаны трое парней, совершавшие дерзкие ограбления салонов сотовой связи
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика