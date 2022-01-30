Задержан челябинец, избивший водителя троллейбуса

В Челябинске задержан мужчина, избивший водителя троллейбуса. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские Челябинска задержали мужчину, который 29 января избил водителя троллейбуса.

«В отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В настоящий момент мера пресечения ему избирается», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, инцидент произошел на пересечении Комсомольского проспекта и Свердловского проспекта. Как сообщили источники, водитель автомобиля посчитал, что водитель троллейбуса ему перекрыл дорогу.

«Водитель автомобиля с правой стороны вывернул перед троллейбусом и остановился посреди дороги. Троллейбусу пришлось встать на обесточенном пересечении. Автомобилист подошел с претензией, почему, мол, ему дорогу не уступил троллейбус. Нанес удар, предположительно кастетом», - рассказал очевидец событий в группе «Челябинский транспорт».

Водителя троллейбуса увезли на скорой помощи в больницу.