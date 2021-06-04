Задержан челябинец, который пытался продать через МФЦ чужую квартиру

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержан неработающий, ранее не судимый местный житель, 1995 года рождения, подозреваемый в покушении на мошенничество. Полицейскими установлено, что челябинец, пытался продать не принадлежащую ему квартиру, расположенную в одном из домов по Университетской Набережной.

Установлено, что получив от неустановленного лица ключи и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, мужчина разместил объявление о продаже данной квартиры на одной из торговых интернет-площадок. Кроме того, имея паспортные данные реального собственника, подозреваемый незаконно приобрел поддельный документ со своей фотографией, а также документы, дающее право на продажу недвижимого имущества.

«Злоумышленника задержали в одном из Многофункциональных центров города, когда он пытался оформить сделку купли-продажи с ничего не подозревающей жительницей города на сумму два миллиона 700 тысяч рублей. Поддельный паспорт вызвал подозрение у внимательных сотрудников Центра, и они сообщили полицию», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».