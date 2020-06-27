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Задержан челябинец, расстрелявший собаку на глазах у хозяйки

Происшествия
Сегодня, 20:03
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали 40-летнего местного жителя, который расстрелял из ружья собаку породы хаски на глазах у хозяйки. В настоящее время с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Информацию о задержании стрелка агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Задержан мужчина 1979 года рождения. С ним сейчас работают следователи», - сказали в главке.

Напомним, сегодня, 27 июня, в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Собака якобы мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка.

Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых та умерла.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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