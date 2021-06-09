Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера

Полицейские Челябинска установили личность молодого человека, который шестого июня в микрорайоне Чурилово жестоко избил пенсионера, сделавшего ему замечание. Им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый по «наркотической» статье.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, горожанина, который применил физическую силу к пенсионеру, нашел участковый отдела полиции Тракторозаводского района.

«Заявление от пострадавшего не поступало, но полиция провела проверку из-за видео, которое появилось в социальных сетях. С пострадавшего взяты объяснения. Задержанным оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель. В отношении него составлен административный протокол по статье 6.1.1. КоАП «Побои». Материалы направлены в суд», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, молодой человек набросился на пожилого человека с кулаками. Конфликт, который перерос в нападение, попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек пытался перелезть через забор, установленный возле жилого дома. Там же оказался пенсионер, который сделал парню замечание.

После этого агрессивный молодой человек набросился на жертву с кулаками. Нападение заметили водитель и пассажиры легковушки, начавшей отъезжать с автостоянки. Из машины выскочили трое парней, которые остановили нападавшего, повалив его на асфальт.