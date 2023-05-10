Задержан южноуралец, призывавший к терроризму

В Челябинской области по подозрению в совершении преступления террористической направленности задержан местный житель. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По версии следствия, подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению террористических действий.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.