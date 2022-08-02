Задержан южуноралец, «заминировавший» морг Магнитогорска

Полицейскими задержан житель Кизильского района (Челябинская область) сообщивший о якобы находящимся взрывном устройстве в морге Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело.

31 июля 2022 года в полицию Кизильского района поступило сообщение, содержащее заведомо ложные сведения о несуществующей угрозе для безопасной деятельности морга Магнитогорска. В ходе проведенных осмотров ничего опасного обнаружено не было.

«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России установлен звонивший. Им оказался не работающий, ранее судимый житель с. Богдановское Кизильского района. В состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений задержанный совершил звонок с телефона, сим-карта которого была оформлена на другое лицо», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.