Замдиректора школы Челябинска испугалась звонка «полицейского» из Москвы и взяла кредит

Заместитель директора одной из школ Челябинска испугалась звонков лжеполицейского, а потом и якобы сотрудника Центробанка и оформила на себя кредит на четверть миллиона рублей. Деньги она тут же перевела аферистам.

В полицию Курчатовского отдела полиции обратилась 42-летняя челябинка, работающая заместителем директора общеобразовательной школы.

«Женщине поступил телефонный звонок, звонивший представился сотрудником правоохранительных органов Москвы и сообщил, что некто оформил нотариальную доверенность на представление ее интересов в различных банках и в настоящее время оформляет на ее имя кредит. Вскоре, ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на ее имя по нотариальной доверенности оформлен кредит на сумму 250 тысяч рублей. Лжесотрудник банка добавил, что для предотвращения мошеннических действий и аннулирования кредита необходимо самостоятельно и как можно скорее оформить заем на эту же сумму и перевести все деньги на специальный счет», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Женщина посредством установленного в телефоне онлайн-приложения банка оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей, обналичила эту сумму и через банкомат перевела все средства на указанный злоумышленником счет.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские вновь напоминают, что одним из самых распространенных способов обмана по-прежнему остается звонок от лжесотрудника банка, однако к данной схеме добавляется звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Это призвано убедить человека в достоверности излагаемой информации и оказать на него психологическое давление.

При этом следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок. В этом случае на экране вашего телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам либо кредитным организациям.

«Сотрудники банков, либо правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», - пояснил начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Александр Чучвага.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с первого октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.

Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк.