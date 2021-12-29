Замглавы Ашинского района попался на взятке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ашинского муниципального района Семена Авраменко, подозреваемого в получении взятки (часть третья статьи 290 УК РФ).

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по данным следствия, чиновник получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от заинтересованного лица за совершение действий по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки чиновнику районной администрации (часть третья статьи 291 УК РФ).

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.