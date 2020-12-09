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Защита обжалует приговор руководителю цирковой студии в Южноуральске

Южноуральский суд признал руководителя цирковой студии «Феерия» Татьяну Буянову виновной в нарушении ряда правил техники безопасности, которое привело к тяжелым травмам пятилетней девочки. Адвокат подсудимой Константин Акулич сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что защита намерена обжаловать приговор, так как считает его незаконным.

Суд установил, что руководитель цирковой студии (входит в структуру муниципального учреждения «Городской Дом культуры») Татьяна Буянова обучала детей цирковому искусству, в том числе и воздушным номерам.

Согласно данным суда, 31 июля этого года пятилетняя девочка сорвалась с кольца для воздушной гимнастики с высоты 4 метра 40 сантиметров. Она упала на жесткие маты и, по заключению медицинской экспертизы, получила тупую сочетанную травму тела, включая разрыв доли печени, кровотечение в брюшную полость. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд признал Буянову виновной по пунктам «б, в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью на два года.

Адвокат подсудимой Константин Акулич объяснил, что девочка сорвалась с кольца и повисла на страховке в метре от земли. И только после этого порвался трос, и гимнастка упала и расшибла подбородок. Это подтверждают очевидцы: руководитель студии, совершеннолетняя выпускница, которая в тот момент тренировалась там, и несовершеннолетние дети.

«После падения девочка на боль в животе не жаловалась, - рассказал Акулич. - Медицинскую помощь ей оказали в связи с тем, что было объективно, а именно - рассечение подбородка, которое обработали и заклеили лейкопластырем. Об этом сообщили родителям».

По мнению защиты, девочка получила травму не от нарушений техники безопасности, а от действий страховки, то есть соблюдения техники безопасности.

Акулич пояснил, что цирковая студия с 2018 года относится к учреждению «Городской дом культуры». А оборудование, на котором занимались гимнасты, принадлежит родителям, которые водят детей на занятия.

«Родители свое оборудование, которое им принадлежит на праве собственности, сдавали в безвозмездное пользование ФОКа, - рассказал адвокат. - В то место, где проходили тренировки. И за техническое состояние оборудования отвечает лицо, в чьем пользовании оно находится. Находилось оно в пользовании ФОКа. До февраля 2019 года ФОК возглавляла Буянова. После этого было другое лицо. Кроме этого, было еще другое лицо в ФОКе, ответственное за технику безопасности и за безопасное функционирование всего оборудования ФОКа в том числе».

На момент несчастного случая оборудование было освидетельствовано. Буянова об этом знала, но за его техническое состояние она не отвечала.