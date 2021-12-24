Заведующая школьной столовой в Фершампенуазе осуждена за похищенные средства на питание детей

В Челябинской области осуждена заведующая школьной столовой из Фершампенуаза (Нагайбакский район), которая похитила свыше 1,3 миллиона рублей, собранных с родителей на питание детей.

Преступление выявила районная прокуратура - в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в средней школе данного населенного пункта. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщила старший прокурор Челябинской области Наталья Мамаева, суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Сумма причиненного ущерба взыскана с осужденной в пользу образовательного учреждения.