Заведующий кафедры вуза Миасса стал фигурантом уголовного дела

В Миассе (Челябинская область) заведующий кафедры филиала высшего учебного заведения подозревается в получении взяток. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в сумме более 62 тысячи рублей от студента за сдачу экзаменов по различным учебным дисциплинам без фактической проверки знаний.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.