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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
27.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске запущен конкурс на разработку новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) и нор
27.01.2022

Челябинские власти ищут разработчика новых правил землепользования и застройки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедший день выявлен одна тысяча 221 новый случай COVID-19, что на 27,
Коронавирус
Коронавирус
27.01.2022

В Челябинской области обновлен антирекорд суточной заболеваемости ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника управления государственного строительного надзор
27.01.2022

В Челябинске задержан чиновник из минстроя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске по случаю грядущего первого февраля 90-летия ПАО «ММК»
27.01.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

Заведующий кафедры вуза Миасса стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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ГУ МВД по Челябинской области
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27.01.2022 13:31

Заведующий кафедры вуза Миасса стал фигурантом уголовного дела

В Миассе (Челябинская область) заведующий кафедры филиала высшего учебного заведения подозревается в получении взяток. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в сумме более 62 тысячи рублей от студента за сдачу экзаменов по различным учебным дисциплинам  без фактической проверки знаний.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ГУ МВД по Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Роспотребнадзор сократил срок, в течение которого необходимо соблюдать самоизоляцию при контакте
Коронавирус
Коронавирус
27.01.2022

Срок самоизоляции при контакте с заболевшими коронавирусом сокращен в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске запущен конкурс на разработку новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) и нор
27.01.2022

Челябинские власти ищут разработчика новых правил землепользования и застройки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедший день выявлен одна тысяча 221 новый случай COVID-19, что на 27,
Коронавирус
Коронавирус
27.01.2022

В Челябинской области обновлен антирекорд суточной заболеваемости ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника управления государственного строительного надзор
27.01.2022

В Челябинске задержан чиновник из минстроя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске по случаю грядущего первого февраля 90-летия ПАО «ММК»
27.01.2022

90-летие ММК в Челябинске отметят большой выставкой о богатой истории комбината
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Информационное агентство
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Адрес редакции:

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  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
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  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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27.01.2022 13:03

Иностранные наркокурьеры, задержанные ФСБ, отправились в колонию

27.01.2022 12:47

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27.01.2022 12:26

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27.01.2022 12:02

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27.01.2022 10:36

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27.01.2022 10:23

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