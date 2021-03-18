Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

Житель Беларуси расстрелял фиктивного директора его фирмы в Челябинской области

В Челябинском областном суде коллегия присяжных заседателей признала двоих жителей Беларуси виновными в расправе над жителем Златоуста, который был фиктивным директором фирмы одного из обвиняемых. Южноуралец умер от выстрела в спину.

Как сообщила руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская, предварительное следствие установило, что житель Беларуси Олег Каморников являлся руководителем нескольких организаций. Он накопил долги, с которыми не хотел расплачиваться. Поэтому он предложил жителю Златоуста Сергею К. стать фиктивным директором его организации. Последний согласился.

В 2017 году после проверок компании Каморникова жителю Златоуста пришла повестка с вызовом на допрос в правоохранительные органы. Южноуралец рассказал об этом сотрудникам формально возглавляемой им организации.

«Каморников, не желая допустить возможности взыскания с него долгов, а также быть привлеченным к ответственности по законодательству Республики Беларусь, разработал преступный план, целью которого стало лишить Сергея К. жизни, не допустив тем самым, чтобы тот приехал на допрос», - рассказала руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Поэтому в мае 2017 года Каморников приехал на машине в Златоуст. Он разузнал все о жизни жертвы, купил оружие, патроны и вернулся домой.

В июле 2017 года он вновь приехал в Златоуст, но на этот раз вместе с сообщником – Иваном Чеботаевым. Соучастники встретились с южноуральцем и уговорили его поехать в Миасс. Они остановились на трассе, где Каморников выстрелил Сергею К. в спину.

Тело южноуральца закопали в земле.

Олега Каморникова обвиняют в убийстве из корыстных побуждений, по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ивану Чеботаеву вменяют пособничестве в убийстве из корыстных побуждений, по найму (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Присяжные постановили в отношении обоих обвинительный вердикт, признав Чеботаева заслуживающим снисхождения», - отметила Нациевская.

Впереди очередное судебное заседание, на котором суд выслушает прения сторон, последнее слово подсудимых и вынесет приговор.