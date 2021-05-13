Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

В Челябинске жители дома по проспекту Победы, 18-Б пожаловались в полицию на терроризирующего их жильца, который стучится к ним в квартиры и заявляет, что он Бог.

Информация о неадекватном поведении мужчины появилась в социальной сети в группе «Агентство чрезвычайных новостей».

«Это Отче наш. Бог един. Это везде. Меня зовут Денис. А вы там что говорите. Это что никому и ни при чем никто, любой. Везде два. Моих людей не трогать», - говорит челябинец в видеоролике.

Люди боялись выходить из дома и просили полицию и сотрудников Росгвардии приехать к ним в гости и провести проверку. Они заявили, что у мужчины есть оружие. Как позднее сообщило Агентство чрезвычайных новостей, стражи порядка побывали в квартире странного жильца и пистолета в ней не обнаружила. В настоящее время, по данным АЧН, челябинец дает показания в отделе полиции.

В региональном полицейском главке данную информацию пообещали прокомментировать позднее.

Добавим, согласно данным Агентства чрезвычайных новостей, люди уже сравнили этого мужчину с казанским стрелком – 19-летним Ильназом Галявиевым, который во вторник, 11 мая, пришел в родную гимназию №175, где сам учился, и открыл огонь по школьникам и учителям. Погибли семеро восьмиклассников и две учительницы, еще 21 человек получил ранения.

Видео: Агентство чрезвычайных новостей