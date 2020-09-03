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Житель Читы, находясь за решеткой, похитил у южноуральцев и хабаровчан почти миллион рублей

Происшествия
Сегодня, 18:04
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В суд передано уголовное дело в отношении жителя Читинской области, который отбывая срок, смог убедить южноуральцев и хабаровчан перевести ему на счет почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаеева, по версии следствия обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, ранее осужденный за совершение аналогичных преступлений, случайным набором цифр осуществлял телефонные звонки на номера стационарных телефонов жителей Челябинской области и Хабаровская края.

Он представлялся родственником и говорил доверчивым людям о том, что совершил дорожно-транспортного происшествие. После чего, под предлогом урегулирования возникшей ситуации убеждал потерпевших перечислить денежные средства на мобильные счета либо счета банковских карт.

Данным способом обвиняемый похитил денежные средства в сумме около 940 тысяч рублей у 17 человек и покушался на хищение свыше 1,5 миллиона рублей у 24 человек.

Потерпевшие - жители Челябинской области и Хабаровского края.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд.

 

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