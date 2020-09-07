Житель Еткульского района получил реальный срок за нанесение удара полицейскому

Житель Еткульского района (Челябинская область) Денис Субачев получил реальный срок лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Три года он проведет в колонии общего режима.

Преступление было совершено третьего апреля 2020 года. Подсудимый был доставлен в отдел ГИБДД ОМВД по Еткульскому району для составления протокола в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение пешеходом правил дорожного движения». В здании полиции парень нанес инспектору ДПС один удар рукой в голову.

«Суд согласился с доводами государственного обвинителя о мере наказания виновному в виде реального лишения свободы на срок два года, при этом дана оценка его предшествующему противоправному поведению, совершению преступления в период испытательного срока по предыдущим приговорам суда, которыми он осуждался к условному лишению свободы, однако должных выводов не сделал, не встал на путь исправления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В соответствии с позицией государственного обвинителя судом отменено условное осуждение по ранее вынесенным в отношении подсудимого приговорам, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в зале суда была изменена на заключение под стражу.