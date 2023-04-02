Житель Еткульского района трагически погиб в поле

В деревне Николаевка Еткульского района (Челябинская область) в субботу, первого апреля, произошла трагедия – местный житель 1975 года рождения погиб, управляя в поле мотоблоком.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственного источника, во время движения у мотоблока отпало переднее колесо: мужчина упал, и его намотало на привод, а мотоблок при этом продолжил движение – еще долгое время он кружился по полю.

От полученных страшных травм селянин скончался на месте происшествия.