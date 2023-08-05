05.08.2023
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
04.08.2023
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
04.08.2023
В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской
04.08.2023
Избран глава Советского района Челябинска
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
21.07.2023
ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
08.06.2023
Полицейские Челябинска изъяли полтора килограмма героина
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023