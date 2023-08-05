Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты

Сотрудники ИВС ОМВД России по Коркинскому району (Челябинская область) задержали 20-летнего ранее не судимого парня за попытку передачи в изолятор наркотического средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, молодой человек спрятал 0,8 грамма каннабиса в тюбики из-под зубной пасты для своего товарища, находящегося в изоляторе временного содержания.

Сотрудникам полиции задержанный сказал, что просто хотел поднять настроение другу. В результате он стал фигурантом уголовного дела.