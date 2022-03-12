Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей

Житель Озерска (Челябинская область), пытаясь спасти от мошенников накопленные денежные средства, лишился более трех миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, по словам потерпевшего, ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и уверенно заявил, что мошенники пытались снять с его счета деньги. Мужчине предложили перевести свои накопления на «резервные ячейки».

Следуя инструкции «сотрудника банка», мужчина установил приложение на свой телефон. Затем ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и рекомендовал следовать всем указаниям «представителя» банка. «Все это еще больше убедило жителя Озерска в необходимости перевести деньги», – рассказали в пресс-службе полиции.

Таким образом, в течение двух недель мужчина совершил десятки переводов небольшими суммами через терминал на неизвестные телефонные номера и оформил несколько крупных кредитов, которые перевел через банковское приложение. В общей сложности он перевел на неизвестные счета более трех миллионов рублей.

Все это время злоумышленники его убеждали, что предпринимают все меры для сохранности сбережений. А когда они перестали выходить на связь, потерпевший понял, что общался с мошенниками.

Злоумышленники убеждали его, что они предпринимают все меры для сохранности

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.