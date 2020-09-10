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Житель Сима получил срок за избиение участкового и уничтожение вещдоков

Происшествия
Сегодня, 15:52
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В Аше (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю за совершение преступлений против сотрудников полиции. Он обвинялся по двум статьям уголовного кодекса – «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования путем вмешательства в деятельность следователя».

В суде было установлено, что житель Сима, ранее неоднократно судимый, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти, в декабре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, доставленный в отделение полиции для привлечения к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, нанес удар по голове женщине-участковому, причинив ей сотрясение головного мозга.

«В ходе расследования указанного преступления, в феврале 2020 года, находясь в следственной комнате изолятора временного содержания отдела полиции, порвал и поджег листы расследуемого уголовного дела, а также путем деформации уничтожил вещественное доказательство - диск, содержащий информацию об обстоятельствах вышеуказанного преступления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

 

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