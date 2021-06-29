Житель Троицка ответит за убийство егеря

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Троицка (Челябинская область), обвиняемого в убийстве егеря Петра Уряшева. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется и его родной брат, который помог угнать и спалить машину погибшего.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, находясь на участке местности вблизи деревни Погорелка Еткульского района, на почве конфликта причинил тяжкий вред здоровью егеря Еманжелинского районного отделения общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области Петра Уряшева, после чего тот скончался.

«После этого обвиняемый совместно с родным братом сел в автомобиль потерпевшего «УАЗ-Хантер», проехал на нем до 23 километре автодороги Коелга-Челябинск-Троицк в Еткульском районе, где с целью сокрытия следов преступления соучастники подожгли автомобиль и с места преступления скрылись», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в автомобиле в районе пересечения улиц Автодромной и Подгорной в Троицке, через открытое окно произвел выстрел из обреза ружья в проходившего мимо знакомого, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Поскольку с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Кроме того, в прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении родного брата потерпевшего за угон и уничтожение чужого имущества путем поджога.