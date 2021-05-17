Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие

В Златоусте (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который попросил незнакомого мужчину купить ему на фальшивые деньги спиртное и сигареты. Сдачу (уже в настоящих деньгах) предприимчивый горожанин оставил себе.

Из материалов уголовного дела следует, что житель Златоуста приобрел поддельную банкноту достоинством пять тысяч рублей за тысячу рублей у неустановленного лица в марте этого года и хранил ее.

«В апреле он передал фальшивую купюру незнакомому гражданину с личной просьбой купить товар. Мужчина, будучи неосведомленным о поддельности полученной купюры, не подозревая о преступных намерениях подозреваемого, обратился в расположенный поблизости магазин, разменял деньги и приобрел товар фигуранту», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Известно, что на поддельную купюру были куплены алкоголь, сигареты и продукты.

На период следствия обвиняемый находился на подписке о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Сотрудники полиции рекомендуют вести журнал учета пятитысячных купюр - с целью установления личности, сбывшей поддельную банкноту, так как именно этот номинал чаще всего подделывают фальшивомонетчики.

Также южноуральские полицейские в очередной раз напоминают жителям региона о том, как отличить пятитысячную фальшивку от настоящей купюры.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветной герб Хабаровска, который изображен на купюрах достоинством в 5000 рублей, не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.