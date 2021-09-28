Житель Златоуста, обматеривший госинспектора национального парка, оштрафован

Житель Златоуста (Челябинская область) нарушил правила посещения национального парка «Таганай». Дело дошло до суда.

37-летний житель Златоуста заехал на территорию нацпарка«Таганай» на мотоцикле и был замечен сотрудниками службы охраны в водоохранной зоне Тесьминского водохранилища. Госинспекторы попытались призвать нарушителя к порядку. Но диалога не получилось.

«Мужчина прекрасно знал, что нарушает: информация о запрете въезда в национальный парк есть на аншлагах. Выполняя свои обязанности, госинспекторы попросили его заглушить мотор и спешиться, причём делали это корректно, о чём свидетельствует запись видеорегистратора. Но нарушитель окатил их грязью из-под колёс и потоком отборной брани»,- сообщил заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.

Кстати, на территорию парка мотоциклист заезжал не раз, за это на него составлено уже три протокола.

Гонщик попытался скрыться, но был задержан. По факту оскорбления госинспектора, который находился при исполнении служебных обязанностей, в Следственном отделе СК РФ по Златоусту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину, который признал свою вину, к штрафу в размере десятьтысяч рублей.