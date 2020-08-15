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Житель Златоуста отремонтировал машину автоледи, затем угнал ее и попал в аварию

Происшествия
Сегодня, 16:15
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Златоуста (Челябинская область) раскрыли угон отечественного автомобиля.

Как оказалось, местный житель хотел занять у знакомой женщины денег. Та согласилась их ему дать при условии, что он отремонтирует ей машину. Работу молодой человек выполнил, после чего решил покататься на авто и попал в аварию.

В результате горожанка обратилась в дежурную часть отдела полиции «Горный» Златоуста с заявлением об угоне легкового автомобиля. Стражам правопорядка она пояснила, что малознакомый мужчина попросил у нее безвозмездно денег. В ответ она предложила ему отремонтировать ее машину, пообещав оплату. Через некоторое время потерпевшая не обнаружила своего авто.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками ОГИБДД подозреваемый был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый, неработающий житель Златоуста. Мужчина отремонтировал транспортное средство и уехал. Во время движения совершил наезд на ограждение, бросил автомобиль и скрылся», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой стаьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Мужчина арестован на 15 суток. Похищенная машина возвращена автоледи.
 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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