Житель Златоуста, заказавший «ночную бабочку», стал жертвой аферистов-сутенеров

В полицию Златоуста (Челябинская область) обратился местный житель, который сообщил, что вместе с другом решил заказать через Интернет даму легкого поведения на дом и его развели на деньги сутенеры.

Информация о том, что южноуральцы постоянно становятся жертвами мошенников, которым они переводят деньги со своих карт, в информационной сводке появляются регулярно.

В основном аферисты представляются сотрудниками банков и говорят о том, что, совершается атака на счет клиента и нужно совершить определенные манипуляции у банкомата либо сообщить данные банковской карты. Также много мошенничеств совершается при совершении покупок через Интернет.

На этот раз жертвой мошенников стал молодой парень, который с другом решил заказать по Интернету девушек по вызову.

Как сообщил корреспонденту «Урал-пресс-информ» собственный источник, оплатить интим-услугу молодой человек решил через онлайн-кабинет банка. Юля, которую выбрали парни, по телефону сообщила, что для этого им необходимо внести предоплату в размере 15 тысяч рублей. Пострадавший сначала внес две тысячи рублей, но оплата не прошла, он повторил попытку и внес еще такую же сумму.

«После этого ему позвонил мужчина, который представился Михаилом, и также сказал о том, что ему нужно перевести 15 тысяч рублей на указанный счет. Это являлось залогом безопасности девушки. Клиенту он обещал, что деньги потом вернутся. Парень перевел сначала семь с половиной тысяч рублей. А потом еще столько же», - сообщил собеседник агентства.

В дальнейшем парень, который очень мечтал поразвлечься на дому, общался уже с неким Магомедом, который его уверял, что произошел сбой системы, поэтому пока деньги вернуть не получается.

Итог - житель Златоуста перевел на счет мошенников 29 тысяч рублей. Кстати, оплаченная девушка так и не приехала.

«Заявление в полицию поступило. По данному факту проводится проверка», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.