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Жители Челябинской области отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 12:33
Автор: 
Инна Шемаева

Полиция Челябинской области ищет мошенника, которые "развел" на деньги жительницу Магнитогорска. Доверчивая старушка, поверив аферистам, лишились почти полутора миллионов рублей. При этом стражи порядка Копейска уже задержали других мошенниц, которые обманули 85 человек.

В полицию Магнитогорска обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он ей сообщил, о возможных несанкционированных операциях с ее денежными средствами. Также он обратился с просьбой о том, что для того, чтобы защитить накопления и помочь службе безопасности в установлении мошенников, ей необходимо сообщать всю информацию, приходящую в смс-сообщениях.

"Получив подробную инструкцию, женщина в течение нескольких дней сообщала злоумышленникам коды доступа к банковскому счету, а те снимали денежные средства. Причиненный ущерб предварительно составил один миллион 300 тысяч рублей.  По данному факту  возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники полиции напоминают, что представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета", - сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Жертвами мошенников также стали жители Копейска.

"Сотрудниками полиции установлено, что одна из женщин, являясь менеджером кредитной организации, вступила в сговор со своей знакомой, находившей граждан, которые за символическую плату соглашались оформить по своему паспорту кредит. Полученные денежные средства передавались женщинам, которые обещали самостоятельно погасить займы. При этом подозреваемые изначально не были намерены закрывать кредитные обязательства", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мошенницы оформили фиктивные займы на 85 человек, причинив материальный ущерб на сумму более одного миллиона рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело "Мошенничество". Подозреваемые задержаны, но отпущены под подписку о невыезде.

Полицейские рекомендуют гражданам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о разных видах мошенничества и действиях в случае, если звонящие представляются сотрудниками банка, социальными работниками, представителями коммунальных служб либо иными лицами.

Автор: 
Инна Шемаева
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