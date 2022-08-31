31.08.2022
Образовательный центр №5 Челябинска получил два микроавтобуса для транспортировки учеников
31.08.2022
Рисуй, сколько хочешь: в Челябинске появилась площадка для легального граффити
31.08.2022
В Варненском районе в результате ландшафтного пожара пострадали жилые дома
31.08.2022
Первого сентября на челябинских перекрестках отключат светофоры
31.08.2022
Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам
31.08.2022
В Магнитогорске ловят обезьяну, к ситуации подключилась полиция
Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
26.08.2022
Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы
24.08.2022
В Ленинском районе Челябинска преображаются пространства рядом с дворцами культуры
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022