Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам

В Курчатовском районе Челябинска появились новые территории, которые уже смогли оценить жители многоквартирных домов.

Двор по улице Пионерской, внутри домов №4, 6 и 8, заметно преобразился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь у жителей близлежащих домов будет комфортное и удобное место для отдыха всей семьей.

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По этой же программе аккуратное и уютное пространство появилось по улице Салавата Юлаева, в районе домов №20, 22 и 24. Здесь разместили детскую игровую площадку с множеством игровых комплексов для детей разного возраста.

Благоустройство придомовой территории возле многоквартирного дома №59 по улице Профессора Благих проведено в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Подрядчики отремонтировали проезжую часть и тротуары, а также оборудовали парковочные места.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, во всех районах Челябинска в этом году запланировано благоустройство около 340 дворов.