Жители Златоуста «отоваривались» в магазинах за счет рассеянных горожан

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники полиции по «горячим» следам задержали несколько местных жителей, которые оплачивали свои покупки в магазинах чужими банковскими картами. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

«В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержана местная жительница, ранее не судимая. Женщина нашла банковскую карточку, не предпринимая никаких действий по возврату владельцу, осуществила покупку на сумму 1300 рублей. Дальнейших манипуляций с картой не успела произвести, так как была задержана сотрудниками полиции. На балансе карты было 20 000 рублей», - сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

По факту мошенничества следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также сотрудники полиции задержали местного жителя, который, воспользовавшись найденной банковской картой успел совершить в магазине покупки на сумму в 9800 рублей. Также возбуждено уголовное дело.

Если вы нашли ценную именную вещь, необходимо вернуть ее либо владельцу, либо обратиться в полицию.

В соответствии с положениями статьи 227 Гражданского кодекса РФ, при находке какой-либо утерянной вещи, нашедшее ее лицо в обязательном порядке должно уведомить о таковой находке либо собственника данной вещи, либо сотрудников полиции, если установить собственника не представляется возможным. То есть, если человек забыл имущество в помещении, например: развлекательные клубы, бары, кафе, рестораны, учебные заведения, административные здания, то нашедший должен предпринять действия по сообщению контролирующим лицам (администратор, ресепшн, охрана ТЦ), а также в транспорте (маршрутные автобусы, такси), если он этого не сделал, то он скрыл сам факт, утаил возможно подобрал и с корыстной целью оставил имущество у себя.

Данные обстоятельства дают право сотрудникам полиции квалифицировать как противоправное обращение чужого имущества в пользу виновного, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».