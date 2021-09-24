Жительница Чебаркуля после ссоры со знакомой выкинула с балкона пятого этажа ее котенка

Жительница Чебаркуля (Челябинская область) выбросила с пятого этажа котенка после ссоры со своей знакомой. Котенок разбился насмерть, а его хозяйка обратилась с заявлением в дежурную часть МО МВД России «Чебаркульский».

Как сообщили в прокуратуре региона, в отношении жительницы Чебаркуля, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 245 – «Жестокое обращение с животным» и частью первой статьи 167 - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В отношении подозреваемой дознавателем избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.