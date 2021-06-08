Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевезти их аферистам

В полицию Челябинска обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что у нее мошенническим путем похитил у нее более двух миллионов рублей.

На абонентский номер женщины поступил звонок. Звонила девушка. Она представилась сотрудником банка и сообщила, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы избежать неприятностей звонившая посоветовала женщине совершить зеркальную заявку и тут же ее погасить путем перевода денежных средств на сторонний «безопасный» счет.

«Потерпевшая отправилась в отделение банка, оформила через личный кабинет кредит на сумму 820000 рублей, которые получила в кассе, и перевела их несколькими операции на неизвестный счет через терминал. Через пару дней челябинке снова позвонили мошенники и сказали, что на ее имя вновь пытаются оформить займы, но уже в других банках. Таким образом, действуя по указаниям неизвестных, доверчивая жительница перечислила еще 500000 и 760000 рублей, полученные за счет кредитования», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России Любовь Гайнулина.

Только придя домой, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Как сообщила полицейским пострадавшая, ранее из средств массовой информации она слышала о подобных мошенничествах, но думала, что с ней подобное произойти не может.

Возбуждено уголовное дело.

«Прежде, чем выполнить действия, которые вам диктует незнакомый человек, уточните информацию по номеру телефона горячей линии банка, указанному на обратной стороне Вашей карты. Помните, что зачастую злоумышленники вводят в заблуждение потерпевших: в разговоре абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра. Звонившие могут попросить не общаться с сотрудниками банков по поводу своей проблемы, аргументируя якобы внутренней проверкой и расследованием по выявлению подобных работников», - заместитель начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Не поддавайтесь панике и оставайтесь благоразумными в подобных ситуациях. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. Когда вы держите в руках денежные средства, снятые со своих банковских счетов или полученные за счет кредитования, остановитесь, обратите внимание – вашим деньгам ничего не угрожает, они уже у вас в руках, не следует их переводить на якобы безопасные счета, обогащая таким образом мошенников. Даже если вы уже пришли в банк, оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к сотрудникам банка, озвучьте свою проблему. Это поможет вам избежать потери денежных средств.

Если в отношении вас совершены противоправные деяний незамедлительно сообщите об этом в полицию. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.