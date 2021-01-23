Жительница Челябинской области погибла под колесами грузового поезда в соседнем регионе
Жительница Челябинской области погибла под колесами грузового поезда в Курганской области. Она перебегала железнодорожные пути, поскользнулась и упала. Машинист не успел затормозить.
Трагедия произошла 22 января 2021 года на станции Каясан Южно-Уральской железной дороги в Курганской области.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, женщина, переходя пути перед приближающимся поездом, подскользнулась и упала в железнодорожную колею. В этот момент она ударилась о выступающие части локомотива двигающегося грузового поезда. От травм женщина скончалась на месте происшествия.
Курганской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.