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Жительница Челябинской области погибла под колесами грузового поезда в соседнем регионе

Жительница Челябинской области погибла под колесами грузового поезда в Курганской области. Она перебегала железнодорожные пути, поскользнулась и упала. Машинист не успел затормозить.

Трагедия произошла 22 января 2021 года на станции Каясан Южно-Уральской железной дороги в Курганской области.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, женщина, переходя пути перед приближающимся поездом, подскользнулась и упала в железнодорожную колею. В этот момент она ударилась о выступающие части локомотива двигающегося грузового поезда. От травм женщина скончалась на месте происшествия.

Курганской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.