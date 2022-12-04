Жительница Коркино случайно заперла в автомобиле своего 1,5-годовалого малыша

Жительница города Коркино (Челябинская область) случайно заперла в автомобиле своего полуторагодовалого ребенка, а ключи остались в машине. На помощь маме пришли сотрудники Госавтоинспекции. Женщина поблагодарила полицейского в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, женщина вышла из припаркованной Лады Ларгус, а ребенок оставался в салоне автомобиля. В этот момент дверь машины захлопнулась, автомобиль оказался заперт, ключи остались в транспортном средстве. Машина на морозе (а в регионе установились аномальные холода) быстро остывала и ребенок мог замерзнуть.

На ее счастье недалеко от ее автомашины находился экипаж ДПС, который оформлял дорожно-транспортное происшествие. Женщина попросила о помощи. Инспектор ДПС ГИБДД лейтенант полиции Игорь Донов на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками быстро довез женщину до дома, где она взяла дубликаты ключей, и обратно. Автомобиль был открыт, а ребенок спасен.

Женщина поблагодарила своего спасителя в аккаунте города ВКонтакте. «Хотела бы выразить большую благодарность сотруднику ДПС Игорю, который сегодня выручил меня в беде! Есть ещё на свете добрые люди и это радует. Игорь, говорю Вам ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, спасибо, что не оставили в беде! Желаю Вам крепкого здоровья, добра, уважения и удачи! Люди, не бойтесь делать добро и помогать друг другу, и оно к вам вернётся», - написала женщина.