Жительница Магнитогорска чуть не откусила сыну нос

В Магнитогорске (Челябинская область) 47-летняя женщина систематически избивала восьмилетнего сына и пыталась откусить ему нос. У мальчика осталась сильная травма на лице.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Магнитогорска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьями «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отношении малолетнего».

«По версии следствия, в городе Магнитогорске подозреваемая неоднократно избивала 8-летнего сына, также причинила ребенку травму лица. В настоящее время органами опеки мальчик для проживания передан бабушке в другой регион страны», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Как сообщил источник, женщина пыталась откусить мальчику нос.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой и предъявлении обвинения.