21.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября
21.09.2021
«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры
21.09.2021
Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам
21.09.2021
Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя
21.09.2021
С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»
21.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021