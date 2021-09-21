Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя

Две жительницы Магнитогорска (Челябинская область) предстанут перед судом за попытку незаконного получения наследства. Обвиняемая после смерти своего сожителя, понимая, что не имеет законных оснований для получения наследства, обратилась к своей знакомой, занимающейся оказанием юридических услуг. На кону была сумма в семь миллионов рублей.

«Соучастницы разработали совместный преступный план, согласно которому «вдова» нашла приближенных к ней и умершему знакомых лиц, под выдуманным предлогом - для подтверждения факта их совместного проживания, получила от них подписи на пустых листах, из которых в дальнейшем обвиняемые изготовили подложные договоры займа, расписавшись за умершего, по которым последний якобы имеет денежные обязательства перед кредиторами», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

После чего обвиняемые через нанятого представителя, не осведомленного о преступных намерениях последних, обратились в суд с иском от кредиторов наследодателя о взыскании семи миллионов рублей в качестве задолженности по договорам займа.

В ходе рассмотрения гражданского дела кредиторы, узнавшие о предмете иска, осознав подложность договоров займа, отказались от участия в деле. Кроме того, проведенная в суде по инициативе дочери умершего экспертиза выявила подложность подписей наследодателя.