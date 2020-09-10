Жительница Златоуста стала жертвой аферистов, но корову сохранила

В Златоусте (Челябинская область) мошенники, воспользовавшись доверием жительницы, оформили на нее кредит под предлогом покупки коровы. Теперь женщина должна банку, но рада, что с буренкой не рассталась.

«Деньги я не получила, но корова осталась у меня», - с таким заявлением в полицию Златоуста пришла 40-летняя местная жительница. Женщина разместила объявление о продаже коровы за 35 тысяч рублей. Позвонил мужчина и предложил ее купить. Деньги сказал переведет сразу, а корову заберет через неделю. При этом мужчина сообщил потерпевшей, что денежные средства он переведет через банкомат, но не мобильный банк.

«Все время, пока женщина ехала на автомобиле к банкомату, злоумышленник был на связи. Далее он под диктовку оформил кредит на женщину. При этом говорил, что на счет ей поступили 30 тысяч рублей -это его деньги и надо их снять и положить на счет ему, а он уже перечислит 35 тысяч рублей за корову. В итоге пришло СМС из банка, что необходимо внести за кредит 10 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Только тогда потерпевшая поняла, что ее развели мошенники. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Еще одно мошенничество в Златоусте было совершено в отношении несовершеннолетнего. 15-летний мальчик разместил объявление на сайте «Авито» о продаже велосипеда за 4 тысячи 999 рублей. Ему написал неизвестный, а затем позвонил мужчина. Он сказал, что хочет получить товар доставкой в другой город. Мужчина обещал, что оформит доставку сам. Через некоторое время злоумышленник прислал активную ссылку и сказал, что это и есть оформленная доставка.

«Потерпевший зашел по ссылке и заполнил в ней данные своей карты. На телефон пришел код, но мужчина уточнил, что для того, чтобы деньги поступили на счет, необходима на карте такая же сумма. Молодой человек доверился полностью незнакомцу. В результате подросток лишился 5 тысяч рублей», - рассказала Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность звонившего.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Не общайтесь с незнакомыми гражданами по телефону, если даже часть сказанного вызывает сомнение. Не проходите по неизвестным ссылкам, поступающим вам на телефон! Также будьте внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.