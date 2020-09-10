ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жительница Златоуста стала жертвой аферистов, но корову сохранила

Происшествия
Сегодня, 17:45
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) мошенники, воспользовавшись доверием жительницы, оформили на нее кредит под предлогом покупки коровы. Теперь женщина должна банку, но рада, что с буренкой не рассталась.

«Деньги я не получила, но корова осталась у меня», - с таким заявлением в полицию Златоуста пришла 40-летняя местная жительница. Женщина разместила объявление о продаже коровы за 35 тысяч рублей. Позвонил мужчина и предложил ее купить. Деньги сказал переведет сразу, а корову заберет через неделю. При этом мужчина сообщил потерпевшей, что денежные средства он переведет через банкомат, но не мобильный банк.

«Все время, пока женщина ехала на автомобиле к банкомату, злоумышленник был на связи. Далее он под диктовку оформил кредит на женщину. При этом говорил, что на счет ей поступили 30 тысяч рублей -это его деньги и надо их снять и положить на счет ему, а он уже перечислит 35 тысяч рублей за корову. В итоге пришло СМС из банка, что необходимо внести за кредит 10 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Только тогда потерпевшая поняла, что ее развели мошенники. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Еще одно мошенничество в Златоусте было совершено в отношении несовершеннолетнего. 15-летний мальчик разместил объявление на сайте «Авито» о продаже велосипеда за 4 тысячи 999 рублей. Ему написал неизвестный, а затем позвонил мужчина. Он сказал, что хочет получить товар доставкой в другой город. Мужчина обещал, что оформит доставку сам. Через некоторое время злоумышленник прислал активную ссылку и сказал, что это и есть оформленная доставка.

«Потерпевший зашел по ссылке и заполнил в ней данные своей карты. На телефон пришел код, но мужчина уточнил, что для того, чтобы деньги поступили на счет, необходима на карте такая же сумма. Молодой человек доверился полностью незнакомцу. В результате подросток лишился 5 тысяч рублей», - рассказала Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность звонившего.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Не общайтесь с незнакомыми гражданами по телефону, если даже часть сказанного вызывает сомнение. Не проходите по неизвестным ссылкам, поступающим вам на телефон!  Также будьте внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Вчера, 14:00
Второклассников школы, где учится сын губернатора Текслера, посвятили в юных полицейских
Происшествия
07.09.20 16:12
Жители Златоуста «отоваривались» в магазинах за счет рассеянных горожан
Происшествия
04.09.20 15:33
Новой жертвой мошенников стал житель Копейска
Происшествия
17.04.19 11:39
Оборонное мошенничество
ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения на оборонном предприятии в Челябинске
Сегодня, 16:29
В Миассе из-за недосмотра пьяной матери двухлетний малыш упал с шестого этажа
Сегодня, 15:52
Житель Сима получил срок за избиение участкового и уничтожение вещдоков
Сегодня, 12:19
Облсуд оставил челябинского эколога-юриста Владимира Казанцева под домашним арестом
Сегодня, 10:14
В Челябинске задержан «гастролер»-рецидивист, воровавший книги о Трампе
Вчера, 18:18
По факту гибели рабочего в поселке Мелькомбинат начата доследственная проверка
Вчера, 17:45
В Карабаше сотрудник ГУФСИН задержал грабителя, который напал на женщину
Вчера, 17:14
На пожаре в челябинском поселке Мелькомбинат погиб один человек
Вчера, 16:49
Полицейские продолжают ловить южноуральцев на «закладках» и сборе конопли
Вчера, 15:53
Есть пострадавшие: в поселке Мелькомбинат горит кровля на высотном доме
Вчера, 14:38
Экс-начальнице областного центра технической инвентаризации предъявлено обвинение
Экономика
Сегодня, 17:49
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
Общество
Сегодня, 16:12
Петиция в защиту львов, созданная благодаря маленькому Симбе, набирает голоса
Новости
Сегодня, 17:55
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11 сентября
Сегодня, 17:53
Происшествия
В Челябинске будут судить подростков, которые в медицинских масках разгромили салон сотовой связи
Сегодня, 17:48
Происшествия
Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег
Сегодня, 17:43
Происшествия
Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег
Сегодня, 17:36
Происшествия
Челябинец сорвал с ребенка цепочку и проглотил ее, чтобы избавиться от улики
Материалы рубрики
Сегодня, 17:53
Происшествия
В Челябинске будут судить подростков, которые в медицинских масках разгромили салон сотовой связи
Сегодня, 17:48
Происшествия
Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег
Сегодня, 17:43
Происшествия
Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег
Сегодня, 17:36
Происшествия
Челябинец сорвал с ребенка цепочку и проглотил ее, чтобы избавиться от улики
Сегодня, 16:48
Происшествия
Экс-заместитель начальника колонии Челябинска сел за решетку за получение взяток
Теги
мошенничество
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика