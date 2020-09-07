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Жительницу Челябинска будут судить за мат

Происшествия
Сегодня, 10:02
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Автор: 
Инна Шемаева

В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ругалась матом на сотрудников полиции. Женщине грозит штраф до сорока тысяч рублей.

Инцидент произошел на автовокзале «Центральный». Обвиняемая и ее сожитель приехали на автовокзал «Центральный» для поездки в Октябрьский район. Однако в покупке билетов было отказано, поскольку они находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина стала громко ругаться матом.

«На место прибыли сотрудники полиции и попытались пресечь данное правонарушение. Обвиняемая, недовольная законными действиями сотрудников правоохранительных органов, публично нецензурно оскорбила их в помещении автовокзала», - рассказала старший помощник прокурора Наталья Мамаева.
Было возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением».

Уголовное дело передано в суд.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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