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Жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, разрешили вернуться в свои квартиры

Происшествия
Сегодня, 13:22
Автор: 
Инна Шемаева

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) продолжает осмотр вместе с проектантами и жильцами квартир всех помещений пострадавшей части дома от взрыва газа для принятия решения о дальнейшей эксплуатации. Людям разрешили вернуться в свои квартиры.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в администрации Магнитогорска, в данный момент специалисты проводят обследование всех квартир, а также подключают все коммуникации в дом.

"Жители первого, второго, третьего, четвертого, пятого и восьмого подъездов дома могут возвращаться в свои квартиры. На данный момент специалисты различных служб проводят обследование всех квартир, а также подключают все коммуникации в дом. Жильцам квартир пятого, шестого, седьмого подъезда необходимо прийти в штаб, расположенный в МОУ «СОШ №36» и оставить номера своих контактных телефонов для того, чтобы специалисты связались с каждым из них", - сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Если жителям нужно забрать какие-либо вещи из дома, документы и лекарства, то они могут зайти в свои квартиры в сопровождении сотрудников полиции.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме Магнитогорска по улице Доменщиков произошел вчера, 26 марта, в 19 часов 37 минут.  Жильцы двух подъездов были эвакуированы. На месте ЧП были обнаружены двое погибших, один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую больницу.

По распоряжению губернатора региона, семьи погибших при взрыве бытового газа, получат по одному миллиону рублей. Материальная компенсация предусмотрена и для пострадавших.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело. К проверке инцидента подключилась и прокуратура региона.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
взрыв газа
Магнитогорск
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