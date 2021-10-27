27.10.2021
На ЮУЖД – новый руководитель, которого сегодня представили губернатору
27.10.2021
В Челябинске между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят 400 ясеней
27.10.2021
Златоустовец избил полицейского из-за туалета
27.10.2021
Педофилу из Магнитогорска, заразившего ребенка ВИЧ, вынесли приговор
27.10.2021
19 южноуральцев готовятся к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине
27.10.2021
Расследование жестокого убийства супругов в Южноуральске на контроле у Бастрыкина
Златоустовец избил полицейского из-за туалета
26.10.2021
Спустя девять лет Кубок России по водному поло вернулся в Златоуст
26.10.2021
Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России
25.10.2021
«Уралочка» победно стартовала в финале Кубка России по водному поло
22.10.2021
В Златоусте стартовал предсезонный ватерпольный турнир
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021