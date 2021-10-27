Златоустовец избил полицейского из-за туалета

Златоустовским городским судом вынесен приговор в отношении 29-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилие в отношении представителя власти».

Установлено, что мужчина находился на улице в состоянии алкогольного опьянения, справлял нужду в общественном месте и был замечен сотрудниками полиции.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина решил скрыться, применив насилие к сотруднику патрульно-постовой службы, подставив ему подножку, после чего нанес не менее двух ударов по голове. Кроме того, высказал в адрес полицейского выражения в нецензурной форме.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании осужденный вину признал в полном объеме, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на одни год условно.