19 южноуральцев готовятся к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине

Олимпийский комитет России обнародовал список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду страны для подготовки к участию в зимних Олимпийских играх-2022 года в Пекине. В него вошли 19 спортсменов, представляющих Челябинскую область.

Как сообщили в управлении спорта Челябинска список весьма спортсменов весьма солидный.

Конькобежный спорт:

- Анастасия Григорьева, Ольга Фаткулина, Степан Чистяков.

Сноуборд:

- Мария Волгина, Ярослав Степанко.

Фристайл:

- Александра Глазкова, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин.

Хоккей:

- Григорий Дронов, Илья Карпухин, Василий Кошечкин, Андрей Чибисов, Егор Яковлев.

Шорт-трек:

- Юлия Береснева, Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева.



Кандидаты в олимпийскую команду России, выступают и в параллельном зачете.



Бобслей:

- Алена Осипенко (Краснодарский край и Челябинская область);

Керлинг:

- Сергей Глухов (Краснодарский край и Челябинская область), Дмитрий Миронов (Краснодарский край и Челябинская область).