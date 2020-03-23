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Яркие, дерзкие, в купальниках

28 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится спуск в купальниках и карнавальных костюмах

Спорт
Сегодня, 13:16

28 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах. Солнце, по-весеннему теплая погода, яркий белый снег и свежий воздух – отличные атрибуты для ваших выходных!

Каждый, кто решится проехать по склонам горы «Известной» в купальнике или карнавальном костюме, может сделать это бесплатно – с 12:00 до 15:00 катание для участников фестиваля бесплатною! Весь день для вас будет работать ди-джей, ведущий проведет конкурсы и разыграет призы и подарки, в 16:00 в кафе «Тургояк» начнется вечеринка.

Это будет яркий день, полный впечатлений и ярких эмоций, подробная информация о мероприятии в социальных сетях, на сайте «Солнечной долины» и по телефону: +7 351 778 54 26.

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